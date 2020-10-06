В Москве вторая волна коронавируса может быть в 2-3 раза сильнее весенней

https://static.news.ru/photo/303b356c-07bd-11eb-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней. Что касается регионов, то в особой группе риска те, где первой волны не было. Такое мнение высказал глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Рост очень высокий. Однозначно можно говорить о второй волне. Видно, что она по стране превзойдёт первую. Если в Москве у нас сформировалась хотя бы какая-то иммунная прослойка и есть факторы, ограничивающие распространение COVID-19, то в регионах такой иммунной прослойки нет. Факторов, которые могли бы предотвратить рост заболеваемости, в регионах ничуть не больше, чем весной. Ситуация не менее опасная, — сообщил РИА Новости Лукашев.

Он подчеркнул, что точных прогнозов по максимальным пиковым значениям сделать невозможно.

Думаю, что по Москве вторая волна будет сопоставима с первой. Она может быть больше — в 2-3 раза больше. Но не в 10 раз. А вот по регионам, во-первых, ситуация очень разная, например, в Питере будет примерно так же, как в Москве. А вот в тех регионах, где не было первой волны, там ситуация может быть очень непростой, — добавил Лукашев.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро. При этом оно окажется более длительным, чем весной. Под плато подразумевается ситуация, когда количество заражений с каждым днём не растёт, а остаётся на прежнем уровне. После него начинается спад числа инфицирований. Эксперт уточнил, что цифры суточного прироста заболевших в рамках так называемой второй волны эпидемии почти наверняка будут выше весенних.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались — свыше 1 млн, писал NEWS.ru.