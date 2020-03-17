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В Москве зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из европейских стран.

Как сообщает оперативный штаб, в настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. Они находятся под медицинским наблюдением. Все проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке.

Ещё один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в больницу в Московской области. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания.

В связи с распространением коронавируса в ближайшее время в столице может быть введён режим чрезвычайной ситуации. В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд, писал NEWS.ru.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.