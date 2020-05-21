В «Инвитро» назвали число россиян с иммунитетом к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/82a627ba-9c12-11ea-b3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антитела к коронавирусной инфекции имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший анализ в лаборатории «Инвитро». С 18 мая ИФА-тестированием охватили более 40 тысяч человек.

Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, был выявлен у 14% пациентов, — сообщили в пресс-службе медицинского холдинга.

Уточняется, что максимальное количество россиян обратились в лаборатории «Инвитро» в Москве и Подмосковье (более 47% от общего числа тестируемых). Далее следуют Северо-Западный ФО (14,6%), Поволжье (9,5%) и Сибирь (8,6%). Пациенты Центрального ФО оказались наименее активны (7,9%).

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.