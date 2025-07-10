Врач раскрыла, какие два анализа сдают при подозрении на проблемы с сердцем

Врач раскрыла, какие два анализа сдают при подозрении на проблемы с сердцем Терапевт Лапа: при подозрении на болезни сердца назначают ОАК и коагулограмму

При появлении настораживающих симптомов, указывающих на сердечно-сосудистые заболевания, необходимо обратиться к врачу и сдать ряд анализов и исследований, рассказала NEWS.ru генеральный директор медицинского центра, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она пояснила, что на первом этапе проходят ЭКГ и коагулограмму.

Сейчас всех заставляют, и правильно делают, проходить ЭКГ. Обязательно общий анализ крови и коагулограмму (оценка свертывания кровотока. — NEWS.ru). Обычно два этих основных анализа. Холестерин и все остальное — это уже потом, — сказала медик.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева в беседе с NEWS.ru посоветовала снизить количество потребляемого кофе в жару. Эксперт пояснила, что даже 50 миллиграммов кофеина — столько содержится примерно в половине чашки кофе — могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление.

Она уточнила, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, количества кофеина, частоты употребления напитка, соотношения роста и веса человека, а также его метаболизма. По словам кардиолога, кофе не наносит вред сердцу, если не вызывает головокружения и учащения пульса.