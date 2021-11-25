В Госдуме рассказали о специально инфицирующих себя противниках вакцинации

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Основные симптомы рака лёгкого — это кашель, одышка и осиплость голоса, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов. Для исключения диагноза он посоветовал делать КТ лёгких тем, кто болел коронавирусом. Люди старше 55 лет должны, по его словам, проходить эту процедуру каждый год независимо от симптомов.

Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака лёгкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьёзно запущено....