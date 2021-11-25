В Госдуме рассказали о специально инфицирующих себя противниках вакцинации
Депутат Госдумы Нилов: в России тоже есть желающие переболеть коронавирусом антиваксеры
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:17, 25 ноября 2021
Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
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В России тоже есть антипрививочники, предпочитающие переболеть коронавирусом ради QR-кода, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя новость о противниках вакцинации в Европе, которые специально стремятся заразить себя коронавирусом. Он добавил, что не осуждает их позицию, однако напомнил, что исход такого решения может оказаться плачевным, передаёт Lenta.ru.
И в России такое есть, я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончиться их болезнь, как они перенесут, — пояснил Нилов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не должен заниматься наказанием антипрививочников, даже несмотря на то, что они представляют угрозу, как для себя, так и для окружающих. При этом он назвал «плохими» действия врачей, отговаривающих пациентов от прививки.