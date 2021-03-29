В депздраве Москвы рассказали о реакции пожилых на вакцинацию

https://static.news.ru/photo/2f4276d0-913c-11eb-b074-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пожилых москвичей в течение нескольких дней после вакцинации могут возникнуть слабость, головная боль, повышение температуры, а также отёчность, покраснение или болезненность в месте укола. Об этом заявила главврач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

Обычно эти симптомы носят кратковременный характер и не требуют специального лечения, в то время как тяжёлые формы заболевания COVID-19 у пожилых людей характеризуются длительным течением с развитием угрожающих жизни состояний, высокой частотой госпитализаций и затяжным восстановительным периодом, — добавила Елагина в беседе с «Москвой 24».

Медик напомнила, что пенсионеры наиболее восприимчивы к инфекционным заболеваниями, в том числе к респираторным инфекциям, поэтому им крайне важно вакцинироваться. Елагина рассказала, что прививка может защитить не только от инфекционных заболеваний, но и от последствий, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Любое острое инфекционное заболевание всегда усугубляет тяжесть течения имеющихся у пациента хронических неинфекционных заболеваний, — отметила врач.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам. Он выразил надежду, что пример Владимира Путина, который вакцинировался от коронавируса, придаст всему процессу вакцинации в стране динамики. Неизвестно, каким препаратом привился президент.