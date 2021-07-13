В Британии назвали симптомы растущей раковой опухоли

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK объяснили, как распознать рак желудка на ранней стадии. Чаще всего пациенты с таким заболевание жалуются на затрудненное глотание, или дисфагию, сообщает Daily Express.

Издание отмечает , что в этом случае при глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.

Ещё одним признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом данный симптом характерен для целого ряда заболеваний.

Также стоит отправиться на приём к врачу в случае долго не проходящего расстройства желудка. Оно может длиться более трёх недель, если у человека рак желудка.

Ранее стало известно, что наиболее агрессивные разновидности онкологических заболеваний перечислил врач-химиотерапевт Андрей Базылев. Критерием оценки болезни медик выбрал податливость к лечению. По словам Базылева, существуют виды рака, быстро привыкающие к лечению и плохо отвечающие на него.