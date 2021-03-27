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Уролог предупредил об эпидемии тяжёлой половой инфекции

20:08, 28 марта 2021 399
Фото: Jim Thompson/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В России началась затяжная эпидемия половой инфекции. Её вызывает устойчивая к антибиотикам бактерия Mycoplasma genitalium, предупредил уролог Евгений Греков.

По его словам, инфекция приводит к простатиту с тяжёлыми болевыми формами и бесплодию. Более того, она «не лечится практически ничем».

Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте всё антисептиками. Проверяйте половых партнёров, — посоветовал медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Греков рассказал, что инфекция проявляется как гонорея: течёт гной из уретры, при этом запаха нет, но возбудитель вызывает «страшнейшие циститы».

В целом, как отметил уролог, эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путём, в России резко ухудшилась. В Москве, добавил он, и вовсе «завал».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, пожилой москвич умер во время секса с приехавшей к нему подругой. Несмотря на прыть в постели, организм подвёл: во время соития у мужчины оторвался тромб.

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