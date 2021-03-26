Мужчина умер во время секса в Москве

https://static.news.ru/photo/3164fdc8-8e50-11eb-9375-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина умер в Москве, предаваясь любовным утехам со своей знакомой. Трагический инцидент оказался настолько стрессовым для его спутницы, что соседи, услышав отчаянные крики, вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мёртвого 60-летнего мужчину и его испуганную гостью из Подмосковья. Подоспевшие медики уже ничем не могли помочь.

Несмотря на почтенный возраст, москвич не отказывал себе в интимной близости. Однако этот секс стал последним: здоровье подвело. По данным РЕН ТВ, предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы решила поздравить своего избранника с праздника сексом. Однако торжественная близость сожителей закончилось переломом полового органа мужчины.