Мужчина умер во время секса в Москве

Пожилой мужчина умер в Москве, предаваясь любовным утехам со своей знакомой. Трагический инцидент оказался настолько стрессовым для его спутницы, что соседи, услышав отчаянные крики, вызвали полицию.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили мёртвого 60-летнего мужчину и его испуганную гостью из Подмосковья. Подоспевшие медики уже ничем не могли помочь.
Несмотря на почтенный возраст, москвич не отказывал себе в интимной близости. Однако этот секс
Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы решила поздравить своего избранника с праздника сексом. Однако торжественная близость сожителей закончилось переломом полового органа мужчины.