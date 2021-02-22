«Поздравила с праздником, называется»: москвич сломал пенис во время секса

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Жительница Москвы решила поздравить своего избранника с Днём защитника отечества сексом. Развлечение сожителей закончилось переломом полового органа мужчины.

Женщина рассказала, что во время секса мужчина ощутил резкую боль. После этого пенис посинел и начал опухать. Влюблённые попытались самостоятельно решить проблему, прикладывая лёд, однако без помощи медиков обойтись не удалось.

Это был традиционный секс, которым мы занимались не первый раз. Ничего необычного. А одно неловкое движение — и перелом. Дожили до почти сорока лет и не знали, что так бывает. Поздравила с праздником, называется, — поделилась она.

Мужчину госпитализировали, а его сожительница поехала в больницу за ним. После осмотра врачи направили пациента в другую больницу, где ему назначили операцию. Медики собираются остановить внутреннее кровотечение, убрать гематому и восстановить целостность белочной оболочки, уретры и пещеристых тел. После этого пациент будет восстанавливаться от недели до месяца, передаёт mk.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, датский государственный госканал показал мультсериал «Джон Диллерманд» для детей от четырёх до восьми лет про пластилинового мужчину в красно-белой тельняшке, который попадает в самые нелепые ситуации. Особенностью главного героя является увеличивающийся до любых размеров пенис, который Джон Диллерманд применяет в различных аспектах жизни.