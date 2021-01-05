В Дании создали мультфильм для детей про человека с самым длинным пенисом

https://static.news.ru/photo/9b4f13da-4f72-11eb-b56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Датский государственный госканал показал мультипликационный сериал «Джон Диллерманд» для детей от четырёх до восьми лет про пластилинового мужчину в красно-белой тельняшке, который попадает в самые нелепые ситуации. Особенностью главного героя является увеличивающийся до любых размеров пенис, который Джон Диллерманд применяет в различных аспектах жизни.

Например, герой с помощью своего чудо-пениса ворует сосиски с фабрики, пока его не засасывает в конвейер, дрессирует льва, превращая свой пенис в кнут, летает на воздушных шарах, а также держит пенисом мороженое.

В датском обществе неоднозначно отреагировали на мультсериал про Джона Диллерманда. Некоторые взрослые зрители написали, что, вероятно, создатели забыли поставить перед возрастом аудитории двойку — ведь не может сериал с таким содержанием быть для детей от четырёх до восьми лет, скорее для взрослых в возрасте от 24 до 28 лет.

Глава телеканала Danish National TV Мортен Сков Хансен рассказал, что мультфильм не имеет никакого отношения к сексуальности, кроме того, проект имеет множество защитников. Ряд родителей поблагодарили мультипликаторов за возможность поднять тему тела в разговорах со своими детьми, сообщает KP.RU.

Как писал NEWS.ru, нападающий клуба «Гуарани» Рауль Бобадилья отпраздновал забитый гол в ворота «Либертада» демонстрацией своего пениса. Матч был показан в прямом эфире. Позже футболист извинился перед зрителями за свою выходку, а также выразил надежду, что его жена не видела этот эпизод матча.