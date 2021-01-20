Учёный допускает очередное ухудшение ситуации с COVID в Москве

https://static.news.ru/photo/d31c5ee6-5afb-11eb-b9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока рано говорить о том, что Москва справилась с пандемией коронавируса, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. После возвращения москвичей в офисы возможен очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

Такими громкими заявлениями, что Москва преодолела пандемию, мы пока что не будем разбрасываться. Расслабляться пока рано. Подъём ещё, к сожалению, может быть, — заявил он в интервью РИА Новости.

Главной причиной снижения показателей распространения заболевания он считает январские праздники. Из-за того что горожане не выходили на работу и не контактировали с коллегами, темпы распространения коронавируса в городе замедлились. Однако сейчас, спустя несколько недель после окончания праздников, ситуация вновь может ухудшиться, полагает эксперт.

Я думаю, что вот это вот снижение, основная его заслуга, — это как раз то, что мы были на новогодних праздниках, на каникулах, — подчеркнул учёный.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России сейчас наблюдается «тренд на снижение» заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, число заражённых COVID-19 в России сейчас почти в три раза ниже, чем в Европе.