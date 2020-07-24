Учёные выяснили, на каком расстоянии может распространяться коронавирус

https://static.news.ru/photo/97aba3e0-cdbf-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amarjeet Kumar Singh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкие учёные установили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более восьми метров.

Об этом сообщает Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI). По его данным, к такому выводу исследователи из HZI, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI) пришли в ходе изучения причин вспышки заболевания на мясокомбинате в земле Северный Рейн — Вестфалия, где, по информации местных СМИ, коронавирусом заразились более 1,5 тысячи сотрудников.

Учёные реконструировали произошедшие в мае события, связанные с распространением COVID-19 на предприятии, и выяснили, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим «в радиусе более восьми метров». В основном это происходило в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на ещё больших расстояниях в других сферах жизни, — заявила руководитель исследовательской группы, профессор Брауншвейгского технического университета Мелани Бринкманн.

Как рассказал соавтор исследования, профессор Адам Грундхофф, выяснилось, что распространению COVID-19 на большие расстояния на предприятиях способствуют низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха, передаёт РИА Новости.

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