Учёные рассказали, как понять, что вакцинация была эффективна

Учёные рассказали, какие тесты необходимо сделать, чтобы понять, насколько успешной оказалась вакцинация от коронавируса, и на какие показатели в анализах следует ориентироваться.
Как
Оценивать эффективность прививки можно через три недели после введения последней дозы вакцины и с помощью той системы, которую рекомендует производитель препарата.
При этом эксперты подчёркивают, что делать какие-либо выводы по значению защитного титра антител не следует, поскольку показатель этот является условным.
Ключевым параметром для трактовки любого анализа являются референсные значения. И сейчас как раз мы проводим по заданию Роспотребнадзора исследования по выявлению условно защитного титра и продолжительности иммунитета при вакцинации, — рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Также специалисты призывают не сравнивать результаты двух разных систем тестов. Основное, что можно наблюдать по значению титра — это изменение показателей у одного пациента.
Ранее NEWS.ru писал, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента).