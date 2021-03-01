Учёные рассказали, как понять, что вакцинация была эффективна

https://static.news.ru/photo/d3c5ebea-1d62-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Учёные рассказали, какие тесты необходимо сделать, чтобы понять, насколько успешной оказалась вакцинация от коронавируса, и на какие показатели в анализах следует ориентироваться.

Как пишут «Известия», перед вакцинацией следует сдать тест на наличие антител IgG к антигенам SARS-CoV-2 N и S. По словам экспертов, это поможет определить, перенёс ли человек COVID-19 и приобрёл ли иммунитет. Если антител нет ни к одному из антигенов — можно вакцинироваться.

Оценивать эффективность прививки можно через три недели после введения последней дозы вакцины и с помощью той системы, которую рекомендует производитель препарата.

При этом эксперты подчёркивают, что делать какие-либо выводы по значению защитного титра антител не следует, поскольку показатель этот является условным.

Ключевым параметром для трактовки любого анализа являются референсные значения. И сейчас как раз мы проводим по заданию Роспотребнадзора исследования по выявлению условно защитного титра и продолжительности иммунитета при вакцинации, — рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Также специалисты призывают не сравнивать результаты двух разных систем тестов. Основное, что можно наблюдать по значению титра — это изменение показателей у одного пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента).