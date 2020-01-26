https://static.news.ru/photo/df16721a-3fd9-11ea-ab37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Исследователи из Индии поделились результатами своих научных изысканий и перечислили продукты, позволяющие продлить молодость кожи и приобрести более здоровый цвет лица.

На состояние кожи, по мнению учёных, больше, чем косметика для ухода, влияют физические нагрузки и питание. Особенно полезны с этой точки зрения продукты, способные увеличить выработку коллагена, отвечающего за упругость кожи, передаёт Times Now.

Учёные советуют добавить в рацион куриное мясо, но только в отварном виде. Помогают повысить уровень содержания коллагена в коже и мышцах антиоксиданты и витамин С, содержащиеся в апельсинах и других цитрусовых. Также рекомендовано приправлять блюда стимулирующим выработку коллагена чесноком, который, кроме того, помогает в борьбе с акне. А Вегетарианцам и веганам посоветовали налегать на бобовые, также богатые белком.

Как писал NEWS.ru ранее, исследователи из американского Университета Бригама Янга решили выяснить, как жирность молока влияет на здоровье людей. Для эксперимента учёные проанализировали данные почти шести тысяч человек. Участников разделили на группы пьющих жирное молоко (более 3,2%), обезжиренное (менее 1%) и тех, кто вообще не употребляет этот продукт.