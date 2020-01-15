https://static.news.ru/photo/2a2e426a-382c-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из американского Университета Бригама Янга решили выяснить, как жирность молока влияет на здоровье людей. Для эксперимента учёные проанализировали данные почти шести тысяч человек.

Участников разделили на группы пьющих жирное молоко (более 3,2%), обезжиренное (менее 1%) и тех, кто вообще не употребляет этот продукт. В ходе исследования эксперты оценили длину их теломер — участков хромосом, которые выполняют защитную функцию, пишет «Царьград».

Оказалось, что у тех, кто пил жирное молоко, длина теломер была короче на 145 нуклеотидов, чем у тех, кто пил обезжиренное молоко. При этом 69 пар нуклеотидов соответствуют примерно четырём биологическим годам. Теломеры также оказались короче и у группы, которая вообще не пила молоко.

Учёные пришли к выводу, что обезжиренное молоко продлевает молодость организма и обязательно должно входить в «здоровое» меню.

Научная работа была опубликована в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

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