https://static.news.ru/photo/39d5a1d6-cce3-11e9-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Специалисты выяснили, какой продукт следует есть человеку, чтобы выйти из депрессии.

После проведения исследований учёные пришли к выводу, что с этими целями лучше всего справляется виноград, передаёт Medical Xpress .

В кожуре и косточках этих ягод содержится ресвератрол — антиоксидант, вырабатываемый природным способом. Эксперты уверены, что он справляется со своей задачей так же, как и медицинские препараты.

Ранее News.ru писал, что специалисты из США составили особый тип питания, помогающий при лечении онкологических заболеваний. Проведённое на лабораторных мышах исследование показало, что исключение из рациона мяса, рыбы и молочных продуктов усиливает эффект от химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака.