Учёные назвали главных разносчиков коронавируса

https://static.news.ru/photo/429abf9e-0ca8-11eb-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudipta Das/Global Look Press

Специалисты из Принстонского экологического института, университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета в Беркли исследовали ситуацию с коронавирусом в Индии и установили главных переносчиков заболевания.

Оказалось, что около 70% заболевших никого не заразили. Основными разносчиками вируса оказались 8% инфицированных, которые спровоцировали более половины новых случаев. Медики проанализировали информацию о 500 тысячах больных из штатов Андхра-Прадеш и Тамилнад. Оказалось, что основными разносчиками заболевания стали дети и молодые люди.

В целом среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников, — заявили учёные.

Специалисты также установили, через какое время умирали коронавирусные больные. В Индии в среднем заболевшие COVID-19 погибали через восемь дней после госпитализации, в США через 13 дней.

В Принстонском университете отметили, что до настоящего момента специалисты не проводили масштабные исследования по изучению распространения каких-либо заболеваний, сообщает журнал Science.

NEWS.ru писал, что чёрный перец может стать новым средством в борьбе против коронавирусной инфекции. Это выяснили учёные из Индийского технологического института. Приправа может блокировать размножение и проникновение COVID-19 в организм человека. В чёрном перце находится вещество пиперин — благодаря ему перец имеет остроту, характерный аромат и жгучесть.