Новым средством в борьбе с коронавирусом может стать чёрный перец

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В борьбе с коронавирусной инфекцией неожиданным подспорьем может стать специя, хранящаяся на кухне у любой уважающей себя хозяйки. Учёные из Индийского технологического института пришли к выводу, что помочь справиться с COVID-19 может обыкновенный чёрный перец.

Об исследовании свойств чёрного перца сообщил портал Tandfonline.com. Отмечается, что группа учёных проверила, как с вирусом взаимодействуют различные специи — было проработано более 30 связей. Выяснилось, что все специи, чьи свойства исследовались, так или иначе связываются с белком, с помощью которого вирус «цепляется» к рецептору клетки-«хозяйки», а также влияют на размножение вируса.

Наиболее активным оказалось вещество пиперин, содержащееся в чёрном перце. По мнению исследователей, оно может блокировать размножение и даже проникновение коронавируса в организм человека. Пиперин — вещество, благодаря которому перец имеет остроту, жгучесть, а также характерный аромат.

Стоит отметить, однако, что речь идёт пока что лишь о компьютерном моделировании ситуации. Специалисты подчёркивают, что разработка реального лекарства невозможна без предварительных экспериментов. В частности, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, чьи слова приводят «Известия», считает, что доказательство эффективности и безопасности возможного препарата потребует подтверждения на лабораторных животных и клинических исследований — как на пациентах, так и на здоровых добровольцах.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение COVID-19 пандемией. По данным на 12 октября, в общей сложности 1 312 310 жителей России заразились коронавирусом нового типа, из них 22 722 скончались. За последние сутки в нашей стране зафиксирован рекордный прирост заболевших — 13 592.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России может возникнуть новая волна заболеваемости COVID-19 — такую вероятность допустил ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По мнению замдиректора организации Натальи Пшеничной, это возможно до тех пор, пока значительная часть населения страны не приобретёт защитные антитела к инфекции.