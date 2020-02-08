https://static.news.ru/photo/c024b5fc-4a6e-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средство для лечения больных диабетом второго типа разработали учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ, филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики») в Новосибирске.

Средство создано на основе мелатонина — гормона, регулирующего суточный ритм. По мнению учёных, он, нейтрализуя различные формы активного кислорода и азота, защищает клетки печени и поджелудочной железы от повреждения свободными радикалами, массово образующимися при диабете.

Это может послужить основой для разработки инновационных подходов лечения данной патологии, — сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель исследования Светлана Мичурина.

Испытания на животных показали, что приём препарата улучшает циркуляцию крови и лимфоток в печени, а также способствует выработке белка, препятствующего клеточной смерти. Средство также стимулирует отток тканевой жидкости, снижая токсическую нагрузку на организм.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные выяснили, что в мозге со временем накапливаются лимфоидные клетки второй группы (ILC2s) и если их активировать, процессы старения будут протекать медленнее.