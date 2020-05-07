Турция начнёт испытания нового лекарства от коронавируса на людях

Турецкие учёные разработали препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, который показал свою эффективность в лабораторных условиях.
Препарат «TR-C 19» был разработан компанией VSY Biotechnology в сотрудничестве со стамбульским Университетом медицинских наук,
Разработали препарат «TR-C 19» и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19, — сказал учёный.
Сейчас исследователи ожидают от Минздрава Турции соответствующего разрешения.
Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские медики присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата «Ремдесивир», который может быть использован для борьбы с коронавирусом, сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.
В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).
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