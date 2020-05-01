Треть курильщиков в РФ пытались отказаться от сигарет во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d9b11524-8b73-11ea-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время действия режима самоизоляции 27% российских курильщиков попытались отказаться от вредной привычки, но удалось это только каждому десятому. Многие стали курить больше, свидетельствуют данные проведённого «Здоровье Mail.ru» опроса.

Треть респондентов стали больше нервничать во время вынужденного нахождения дома, поэтому почти 40% курящих увеличили дневное количество сигарет. Примерно десятая часть опрошенных курильщиков перешла на альтернативные табачные продукты, в частности, на IQOS — 11%, ещё 2% предпочли вейпы, передаёт ТАСС.

По данным ВЦИОМ, в России курит 33% взрослого населения. Существует мнение, что употребление табака защищает от коронавируса, но с этим не согласен руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ Кардиологии, д. м. н. Игорь Сергиенко.

Есть теория, что те, кто курит, заражаются даже реже, потому что есть конкуренция при поступлении в клетки между никотином и вирусом. Но это всего лишь выдвинутая в Интернете гипотеза, никакими научными данными не подтвержденная. С другой стороны, если мы возьмём не непосредственно факт курения в течение пары лет молодым человеком, а человека, который курит долгое время, то у него, естественно, увеличивается риск сердечно-сосудистых и бронхолёгочных заболеваний, — объяснил врач.

Как писал NEWS.ru ранее, французские учёные представили исследование, согласно которому среди заразившихся коронавирусом курильщиков меньше, чем тех, кто не курит. Минздрав страны, однако, призвал с осторожностью относиться к такому исследованию, так как оно вовсе не доказывает пользу никотина в борьбе с COVID-19.