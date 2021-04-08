Терапевт рассказал, кому опасно принимать обезболивающие препараты

Популярные и на первый взгляд безобидные обезболивающие препараты могут быть смертельно опасны для ряда пациентов. В первую очередь это касается людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Об этом «Радио 1» рассказал терапевт, врач общей практики Денис Александров.

Специалист отметил, что анальгетики могут развить эрозию желудочно-кишечного тракта. Их крайне осторожно нужно принимать людям с заболеваниями кишечника и язвой в анамнезе.

Иногда достаточно двух-трёх инъекций или даже таблеток обезболивающего, чтобы получить серьёзное осложнение, — предупредил терапевт.

Также серьёзные последствия могут возникнуть у лиц с ишемической болезнью. Для них длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов грозит повышенным риском инфарктов, инсультов и опасных нарушений сердечного ритма.

Особенно, как выяснилось, в этом плане опасны препараты третьего поколения, которые считаются нейтральными для желудочно-кишечного тракта и поэтому широко назначаются врачами пожилым людям, — отметил Александров.

Также приём анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов стоит ограничить людям с почечной недостаточностью, поскольку при их приёме это заболеванием может начать быстро прогрессировать.

Кроме того, анальгетики способны вызвать привыкание и даже зависимость — как физическую, так и психическую.

Это касается людей, которые принимают таблетки при хронической головной боли. Есть такой термин — «анальгиновая головная боль». Образуется порочный круг: человек пьёт препараты от головной боли, головная боль стихает, но как только действие таблетки прекращается, она вспыхивает с новой силой, — сказал врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, доктор и ведущий Александр Мясников заявил, что приём нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимаются в качестве обезболивающих, может грозить смертельной опасностью. По его словам, особенно негативное воздействие нестероидные противовоспалительные препараты оказывают на желудок. Если принимать указанные лекарства бесконтрольно, может развиться язва. Также это чревато внутренним кровотечением.