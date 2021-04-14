Стало известно, как избавиться от морщин курильщика

https://static.news.ru/photo/586df49c-46e4-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На лице курильщика может образовываться мелкоморщинистая сетка, а вокруг рта — глубокие морщины. Они имеют разные причины появления, и избавиться от них весьма сложно. Об этом рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Аранников.

В интервью радио Sputnik врач пояснил , что мелкоморщинистая сетка возникает в связи с нарушениями обменных процессов в организме, связанных с употреблением никотина. Обыкновенно появление подобной сетки сопровождается также изменением цвета кожи.

Вертикальные складки вокруг рта, или кисетные морщины — мезанические, они вызваны мимикой.

Курение сигареты, электронной или обычной, сопряжено с хоботковым рефлексом, когда вытягиваются губы, чтобы обхватить сигарету, и вокруг рта образуются глубокие кисетные морщины, — рассказал дерматолог.

Избавиться от мелкоморщинистой сетки можно только при условии полного отказа от никотина. Чем в более молодом возрасте человек бросит курить, тем быстрее пройдёт восстановление.

У молодого человека год-два — и кожа приобретёт первозданный вид, а у человека старше 50 или 60 лет на восстановление может уйти гораздо больше времени, — отметил Арканников.

Что касается кисетных морщин, то их можно лишь временно замаскировать при помощи пластической хирургии.

Вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными, — рассказал косметолог.

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