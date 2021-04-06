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Пульмонолог предупредил курильщиков о высоком риске смерти от коронавируса

15:59, 06 апреля 2021 21
Фото: Julia Pfeifer/imago stock&people/Global Look Press

Риск смерти от коронавируса у интенсивно курящего человека на 90% выше, чем у людей без вредной привычки, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, чем больше стаж курения, тем чаще больных переводят в реанимацию.

Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих, — рассказал он во время Национального конгресса «Человек и лекарство».

Авдеев также напомнил, что миф о том, что курильщики легче переносят COVID-19, не подтвердился. Мнение было основано на единственной работе из Франции.

Более того, в настоящее время все те полученные данные, которые мы можем назвать более доказательной медициной, говорят о том, что, к сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19, — цитирует специалиста ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-нарколог доктор медицинских наук Алексей Егоров заявил, что предрасположенность к любой зависимости, включая курение, может передаваться по наследству

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