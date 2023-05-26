SHOT: ВСУ попытались нанести удар по военному аэродрому под Ростовом

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Ракетно-тактический комплекс «Гром»

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская система ПВО сбила неизвестный объект в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области. По данным канала, это могла быть ракета украинского ракетно-тактического комплекса «Гром». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что объект был сбит накануне вечером. Он летел на высоте около 17 км. По сведениям канала, «Гром» предназначен для поражения объектов, которые расположены на удалении до 280 км от точки пуска ракеты. Расстояние от Морозовска до границы с Украиной составляет примерно 230 км. «Гром» применяется против батарей ЗРК, самолетов и вертолетов, находящихся на аэродромах, а также объектов ПВО и ПРО.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь-С», «Бук» способны отбить массированную атаку ВСУ. По его словам, сбивать все подряд также могут «Стрела-10» и БАЗ-5937 «Оса» на трехосном плавающем шасси.

На прошлой неделе глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.