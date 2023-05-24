Названы российские ЗРК, способные отразить массированную ракетную атаку ВСУ Военэксперт Суконкин: ЗРК «Панцирь-С», «Бук» и «Тор» отлично справятся с массированным ударом ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Работа ЗРК «Бук»

Зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь-С», «Бук» способны отбить массированную атаку ВСУ, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, сбивать все подряд также могут «Стрела-10» и БАЗ-5937 «Оса» на трехосном плавающем шасси.

«Торы», «Панцири», «Буки», прекрасно себя проявляют, «Стрелы-10» на МТЛБ до сих пор сбивают все, что видят. Или плавающая база «Оса» — шесть ракет прекрасно работают, хотя машина, наверно, еще 80-х годов, тогда она точно была, — сказал эксперт.

Суконкин не оставил без внимания и комплексы С-300, которые, по его словам, «скорее всего, уже по земле научили бить на дальности, о которой говорить нельзя». Также на вооружении российской армии стоит сверхзвуковой истребитель МиГ-31, способный поражать крылатые ракеты, напомнил он.

«Тунгуски», «Шилки». Можно вспомнить корабельные комплексы ПВО и ПРО: «Кортики», «Палаши», АК-630, аналоги С-300 и прочие. Их очень много. Плюс МиГ-31, — заявил он.

Собеседник считает, что российская ПВО развивалась по наземному направлению, создавая ЗРК. В США и НАТО наоборот — по воздушному пути. Он пояснил, что Вашингтону не нужны ЗРК средней дальности типа «Буков» или «Торов», так как долететь до туда могут только большие самолеты.

Количественно бессмысленно сравнивать наземную ПВО РФ и НАТО, наземному компоненту у нас придается огромное значение, — подытожил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также сбили десять снарядов HIMARS и семь противорадиолокационных ракет HARM.