Шойгу: «Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии»

Сегодня служба в армии для большинства молодых людей стала почётной обязанностью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, передаёт РИА Новости. По его словам, социологические исследования показывают, что в российских Вооружённых силах сложился здоровый социально-психологический климат, а две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии.

Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почётной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооружённые силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают её школой жизни, — сказал Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что благодаря целенаправленной работе командиров и их заместителей в армии и на флоте удалось минимизировать количество преступлений. По его словам, в воинских коллективах сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. Шойгу считает необходимым и дальше делать всё возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего.

Ранее Сергей Шойгу отметил очень высокий боевой дух всего командного состава ВС РФ. По его мнению, это в том числе связано и с тем, что в России фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, — прошли через сирийскую операцию.