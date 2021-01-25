Россияне остаются недовольны госмедициной в три раза чаще, чем коммерческой

Многие россияне высказывают недовольство качеством лечения в больницах и поликлиниках — оказанные медиками услуги не устраивают четверть населения. Причём в некоторых регионах количество неудовлетворённых обслуживанием людей доходит до половины от общего числа жителей. Сказываются очереди, долгое ожидание аппаратной диагностики и неуважительное отношение со стороны персонала учреждений. Почему пациенты предпочитают обращаться в платные клиники и где берёт истоки низкое качество лечения у «бюджетных» медиков, выяснял NEWS.ru.

Четверть населения России (24,4%) недовольна оказанной услугой в государственной медицинской организации. Причём в городах таковых больше (26,5%), чем в сельской местности (18%). Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата касательно россиян старше 15 лет, которые посещали учреждения здравоохранения.

Между тем в ряде регионов страны качество услуг не устроило особенно много жителей, в частности, в Севастополе (54,6%), Калининградской области (47,2%) и Камчатском крае (39,4%). В свою очередь, меньше всего недовольных государственной медициной в Республике Тыва (6,1%), Чечне (6,9%) и Мордовии (7,5%).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интересно, что услугами в коммерческих клиниках страны оказались не удовлетворены в три раза меньше людей (8,1%), чем в бюджетных. Однако в некоторых субъектах эта цифра наиболее велика, например, в Камчатском крае (28,7%), Хакасии (27,9%) и Бурятии (21,2%). В наименьшей степени частной медициной недовольны в Севастополе (1,1%), Северной Осетии (1,4%) и Кабардино-Балкарии (2,2%).

Очереди, плохое питание и эмоциональное выгорание медиков

В государственных учреждениях качество оказания медицинской помощи ниже, чем в частных. Люди остаются недовольны бюджетным здравоохранением по ряду причин, например, из-за низкого уровня обслуживания и комфорта, возможного недостатка препаратов, рассказал NEWS.ru сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Это очереди на аппаратную диагностику. В больнице человеку сейчас надо делать, допустим, томографию, а его ставят в очередь на конец следующей недели, когда уже выписывать надо. Кроме того — питание. Дело в том, что питание в лечебных учреждениях идёт из общего тарифа, то есть на него специально деньги не выделяются. Не в последнюю очередь это эмоциональное выгорание врачей. Мы проводили исследование по некоторым городам — оно достигает 62%. Это демотивация, депрофессионализация и в общем деградация медицинского персонала. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Власов отмечает, что в поликлиниках складывается ещё более тяжёлая ситуация, начиная с распределения участковых врачей: в норме на одного такого специалиста приходится 1,7–2 тысячи человек. Тогда как на деле получается значительно больше — до пяти тысяч. Нехватка персонала в амбулаторном звене составляет примерно 40%. Также зачастую не работает электронная очередь: либо она идёт вместе с «живой», либо записаться по Интернету невозможно. Сказывается и отношение персонала к пациентам — начиная с регистратуры, где нередко с людьми говорят на повышенных тонах или халатно относятся к своей работе.

По словам эксперта, качество здравоохранения в Севастополе находится в упадке, что вызывает справедливое недовольство у людей. Это связано с тем, что город до 2014 года находился в составе Украины, которая не вкладывала деньги в развитие местной медицины. В результате в субъекте осталось лишь 40% врачей. При этом неудовлетворённость медицинскими услугами в Калининградской области может быть обусловлена слабостью системы управления.

В коммерческой медицине источник недовольства клиентов — в высокой стоимости услуг, предположил Власов. С другой стороны, частные организации лучше обеспечены лекарствами, технически оснащены, в этих учреждениях работают рейтинговые специалисты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недостаток финансирования

В основе качественного оказания медпомощи в поликлиниках и больницах лежит адекватное финансирование, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Когда мы финансируем лишь на 50% от минимальных необходимых, установленных во всём мире потребностей, совершенно не приходится ждать, что будет качественная, доступная помощь, что она будет устраивать всех граждан. Мы даже базового стандарта, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сегодня не достигли. На этом фоне неудивительно недовольство. Вот с чего надо начинать, потому что отсюда произрастают корни, о которых мы говорим: недостаток специалистов, их порой невысокий уровень, отсутствие доступного лекарственного обеспечения, необходимого медицинского обследования, техники. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

В 2019 году в России запустили нацпроект «Здравоохранение». В ближайшие годы планируется ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях первичной помощи, охватить всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год, а также повысить доступность и качество первичной медпомощи. Кроме того, предполагается снизить смертность населения и завершить формирование сети национальных медицинских исследовательских центров. На реализацию нацпроекта планируется потратить в 2019–2024 годах 1 трлн 725,8 млрд рублей, из которых 969 млрд рублей — федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями.