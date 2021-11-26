Россиянам объяснили, куда звонить при отказе скорой приезжать

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил «Парламентской газете», что если человеку отказали в приезде скорой, то следует звонить на единую «горячую линию» по коронавирусу, а также на «горячие линии», работающие в каждом регионе. При этом он отметил, что звонить в скорую нужно только после появления серьёзных симптомов.

Врач обязательно должен прийти на вызов, если возраст пациента старше 65 лет или у заболевшего есть сопутствующие хронические заболевания, которые повышают риск тяжёлых осложнений COVID-19. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкология, — поделился Хубезов.

При этом он посоветовал всегда давать полную информацию о себе и своих симптомах. Согласно разработанным Минздравом правилам, врача на дом необходимо вызвать, если у человека повысилась температура, беспокоят кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, что при лёгкой или средней форме коронавируса обращаться в больницу чаще всего необязательно, однако если высокая температура — 38–40 градусов — держится от трёх до пяти дней, следует вызвать скорую помощь.

Она отметила, что кроме высокой температуры должны присутствовать следующие симптомы: частота дыхательных движений более 22–23 в минуту, одышка в состоянии покоя или при незначительной физической нагрузке, сатурация ниже 95%, дезориентация, снижение уровня сознания, низкое артериальное давление, например 90/60 при норме в 120/80.