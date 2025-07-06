В Госдуме высказались о намерениях Украины начать производство оружия

Россия контролирует попытки Украины начать создание дальнобойного оружия и предпринимает соответствующие меры, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на сегодняшний день НАТО производит столько дальнобойного оружия за год, сколько Россия производит всего за три месяца. Кроме этого, подчеркнул парламентарий, Россия производит и оружие другого вида, которое не производится в странах НАТО.

Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида. Мы это контролируем, понимаем и предпринимаем соответствующие меры. На сегодняшний день НАТО за год производит столько дальнобойного оружия, сколько мы производим примерно за три месяца. Кроме этого, мы производим оружие, которого нет в странах НАТО, — высказался Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.