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06 июля 2025 в 17:18

В Госдуме высказались о намерениях Украины начать производство оружия

Депутат Чепа: РФ контролирует попытки Украины начать создание дальнобойных ракет

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия контролирует попытки Украины начать создание дальнобойного оружия и предпринимает соответствующие меры, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на сегодняшний день НАТО производит столько дальнобойного оружия за год, сколько Россия производит всего за три месяца. Кроме этого, подчеркнул парламентарий, Россия производит и оружие другого вида, которое не производится в странах НАТО.

Если не предпринимать никаких мер, то Украина делала и продолжает делать попытки выпускать оружие разного вида. Мы это контролируем, понимаем и предпринимаем соответствующие меры. На сегодняшний день НАТО за год производит столько дальнобойного оружия, сколько мы производим примерно за три месяца. Кроме этого, мы производим оружие, которого нет в странах НАТО, — высказался Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о совместном производстве вооружений. Договоренность стала частью масштабной стратегии Киева по расширению международного сотрудничества в оборонной сфере.

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