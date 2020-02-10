https://static.news.ru/photo/b0fad602-4c34-11ea-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Россельхознадзор запретил ввозить мясо птицы и полуфабрикаты из Варминьско-Мазурского воеводства Польши, где зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Польши по высокопатогенному гриппу птиц с 7 февраля вводятся временные ограничения на экспорт, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Россельхознадзора, ещё четыре польских региона признаны неблагополучными. Запрет на экспорт также коснулся кормов и оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Как писал NEWS.ru, в феврале вспышка птичьего гриппа случилась в китайской провинции Сычуань.