Роспотребнадзор назвал продукты, больше других накапливающие радиацию

https://static.news.ru/photo/c8c84160-d894-11ea-ab3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черника, клюква и грибы способны больше других продуктов накапливать радионуклиды. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи дары леса, ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном, — сообщили в ведомстве журналистам РИА Новости.

Путешествующие на автомобилях туристы часто привозят из Белоруссии опасные грибы и ягоды. Их обычно покупают у местных жителей, которые собирают дары леса прямо около трассы.

Также опасные продукты могут попасть в Россию с загрязнённых после Чернобыльской аварии территорий. Случаи такого ввоза единичны, отметили в пресс-службе.

Радионуклидами может быть заражена контрафактная говядина. Это происходит на «грязных» территориях, где запрещено проживание.

В ведомстве подчеркнули, что повышенный радиационный фон практически не фиксируется в других продуктовых товарах.

NEWS.ru писал, что учёные из Южной Кореи создали нанокристалл, который защищает от радиации на клеточном уровне. Он способен снизить эффект от облучения.