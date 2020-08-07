Роспотребнадзор назвал продукты, больше других накапливающие радиацию

Черника, клюква и грибы способны больше других продуктов накапливать радионуклиды. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Практически каждый год на рынках выявляются и изымаются из продажи дары леса, ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном, —
сообщилив ведомстве журналистам РИА Новости.
Путешествующие на автомобилях туристы часто привозят из Белоруссии опасные грибы и ягоды. Их обычно покупают у местных жителей, которые собирают дары леса прямо около трассы.
Также опасные продукты могут попасть в Россию с загрязнённых после Чернобыльской аварии территорий. Случаи такого ввоза единичны, отметили в пресс-службе.
Радионуклидами может быть заражена контрафактная говядина. Это происходит на «грязных» территориях, где запрещено проживание.
В ведомстве подчеркнули, что повышенный радиационный фон практически не фиксируется в других продуктовых товарах.
NEWS.ru писал, что учёные из Южной Кореи создали нанокристалл, который защищает от радиации на клеточном уровне. Он способен снизить эффект от облучения.
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