https://static.news.ru/photo/c0ee648c-47e0-11ea-af87-fa163e074e61_660.jpg Ягоды годжи Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Эксперты Роскачества назвали полезные свойства «суперфудов» маркетинговым ходом. Об этом сообщает ТАСС.

Например, в июне 2007 года в ЕС вступил запрет на использование термина «суперфуд» в отношении продуктов, произведённых и реализуемых в границах Евросоюза, если он не может быть научно подтверждён, — процитировали Роскачество в ТАСС.

Специалисты отмечают, что «суперфуды» работают так же, как и БАДы.

Добавлять в рацион так называемые суперфуды или нет — выбор каждого, — привели слова экспертов в ТАСС.

Диетолог Марият Мухина пояснила, что употребление «суперфудов» не вредит здоровью, но часто бывает, что привычные российскому потребителю продукты превосходят по богатству полезных веществ экзотические аналоги, такие как семена чиа и ягоды годжи.

Те же ягоды годжи диетолог советует заменить на клюкву, бруснику и чернику. А яблоки содержат больше клетчатки, чем ягоды асаи.

Практически семена чиа можно приравнять к тем же самым фруктам. Нельзя сказать, что в них есть какое-то особое количество витаминов, но польза для снижения веса действительно большая, потому что эти семена заставляют человека чувствовать себя сытым, — привели слова Марият Мухиной в ТАСС.

Крупу киноа можно заменить более дешёвым диким рисом или полбой. А водоросль спирулина гораздо дороже многих других, например, водоросли фукус, однако фукус не уступает по содержанию полезных веществ спирулине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты назвали масло какао «суперфудом». Эксперты сообщили, что умеренное потребление масла какао поможет снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, продукт принесёт пользу не только как пища, но и как косметическое средство.