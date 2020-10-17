РФ назвали страной с самой низкой длительностью здоровой жизни в Европе

https://static.news.ru/photo/3952ec32-108a-11eb-95cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России наиболее подвержены сокращению продолжительности жизни здорового человека по сравнению с жителями других стран Европы, свидетельствуют данные исследования медицинского журнала The Lancet.

Отмечается, что речь идёт о расчёте того, сколько лет жизни в среднем теряют жители той или иной страны из-за ухудшения здоровья в связи с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя или переедание, пишет РБК.

Несмотря на то что в последнее время этот показатель в России падает в среднем на 2% в год, РФ занимает самую последнюю строчку по продолжительности здоровой жизни в Европе. Ожидаемая средняя продолжительность здоровой жизни в нашей стране оценивается в 63,7 года.

Самый высокий показатель в рейтинге показала Исландия, там люди со здоровым образом жизни доживают в среднем до 71,9 года.

Специалисты отмечают, что низкие показатели в нашей стране могут быть связаны с ростом числа неинфекционных заболеваний из-за низкой физической активности, курения, алкоголя и неправильного питания.

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