Психотерапевт предрёк волну нервных срывов среди школьников

https://static.news.ru/photo/5da06438-a259-11ea-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из-за пандемии COVID-19 сдачу единого государственного экзамена в 2020 году несколько раз переносили, а формат неизвестен до сих пор. Школьники при этом находятся в постоянном стрессе, и, как утверждают психологи, это может привести к тяжёлым последствиям — от нервных срывов до значительного увеличения числа суицидов. Так считает психотерапевт Александр Санников.

По его словам, из-за того, что основная стадия ЕГЭ начнётся 3 июля, у ребят появился дополнительный месяц не только для подготовки, но и для переживаний.

Количество нервных срывов и суицидов среди школьников из-за непонятной ситуации с ЕГЭ значительно увеличится. Это будет связано с тем, что дети и так находятся в состоянии стресса во время экзаменов, который является ответной реакцией организма на проблемную ситуацию, — приводит его слова «Газета.Ru».

При этом, продолжил эксперт, в обычных условиях это идёт детям только на пользу, так как они лучше адаптируются к происходящим вокруг событиям. Однако из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на ситуацию с экзаменами, школьники получают не стресс, а дистресс. Санников пояснил, что это хроническое состояние, в котором пребывает человек на протяжении долгого времени.

Школьники настраиваются на одну дату, а потом всё меняется, нужно состыковывать дальнейшие планы, то же поступление в университет, с новыми обстоятельствами. Поэтому дети сейчас постоянно находятся в невротическом стрессе, — пояснил психотерапевт.

Данное состояние проявляется из-за длительного нагнетания, изменений в сроках и других раздражающих факторов и проявляется уже без адаптации.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор рекомендовал, но не обязал сдавать ЕГЭ в масках и перчатках.