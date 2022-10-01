Психолог рассказала, как родственникам мобилизованных справиться с шоком Психолог Гладышева: родственникам мобилизованных справиться с потрясением поможет глубинная система развития

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Родственникам мобилизованных россиян, оказавшимся в тяжелом психологическом состоянии, необходимо как можно скорее начинать работать над этим, чтобы избежать ухудшения, посоветовала в разговоре с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. Она отметила, что оптимальным вариантом будет обратиться к специалисту, однако есть и довольно действенные индивидуальные практики, например, глубинная система развития.

По ее словам, не всегда понятно, есть ли, например, у матери мобилизованного какая-то поддержка от родных и близких, учитывая, что «извне подгружается слишком много лишней информации и страхов». По возможности стоит посещать психолога, если такой возможности нет — есть альтернативные методы: в частности, если человек придерживается в обычной жизни тех или иных практик, то их стоит использовать хотя бы для того, чтобы добиться «какого-то ровного и более-менее спокойного состояния».

Я бы рекомендовала использовать проверенные и эффективные практики. К примеру, есть метод ГСР (глубинная система развития). В таких состояниях он работает хорошо и быстро. И, кстати, специалистов по ГСР довольно много, их можно легко найти. После оказания помощи у человека должно возникнуть ощущение, что он способен сам на себя опереться, тогда он сможет принимать те или иные решения, — добавила Гладышева.

Как заметила психолог, гражданам не стоит самим нагнетать ситуацию, поддаваться панике. Необходимо понять, что сейчас объективно имеют место «именно такие обстоятельства, а это не хорошо и не плохо». Эксперт заключила, что в любом случае людям нужно как-то справляться с произошедшим и двигаться дальше.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее психолог Эрстея Дэйс в разговоре с NEWS.ru призвала россиян не верить анонимным публикациям о ходе СВО на Украине в стиле «нам конец». Эксперт сказала, что о лживости сообщений говорят и слишком «запугивающее» содержание, обилие негативных утверждений, дискредитация принимающих ответственные решения лиц, а также призывы к немедленному распространению информации.