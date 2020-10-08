Профессор назвал кожные симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о кожных симптомах, указывающих на необходимость срочного посещения поликлиники.

По его словам, сухость кожных покровов, особенно на локтях, и образование тёмных пятен в области соприкосновения с одеждой, в том числе на шее, в области подмышек и под молочными железами у женщин, могут говорить о преддиабете. Кроме того, стоит насторожиться при постоянной усталости, слабости, головных болях, жажды, сухости во рту и чувстве голода после еды.

Такое состояние возникает при дисбалансе гормона инсулина в организме, который происходит из-за недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой, инсулинорезистентности. К группе риска относят людей с лишним весом (объём талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин) в возрасте более 45 лет с повышенным уровень сахара, триглицеридов и холестерина, гипертония. Также играет роль наследственная предрасположенность.

Специалист отметил, что избавиться от преддиабета можно с помощью перехода на нормальное питание, занятий спортом, контроля веса, а также регулярно отслеживая уровень сахара в крови и посещая эндокринолога, передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что новое исследование показывает, что постоянный контроль уровня сахара в крови больных диабетом второго типа и страдающих лишним весом улучшает их когнитивные способности наряду с похудением. При этом если человек довёл себя до ожирения, то снижение веса не поможет вернуть интеллект.