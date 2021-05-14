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Признаком деменции назвали две проблемы с деньгами

00:45, 15 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинающуюся деменцию можно обнаружить по двум незначительным, на первый взгляд, проблемам с деньгами. Как пишет издание «Главред», в сочетании с другими «подсказками» может выясниться, что пора обратиться к неврологу.

Эксперты, признанные Ассоциацией Альцгеймера, сообщили, что в первую очередь стоит обратить внимания на покупку вещей, о которых человек не помнит. То есть не может вспомнить, зачем ему эти предметы были нужны.

Второй вероятный признак слабоумия — передача денег продавцам телемаркетинга или незнакомцам.

Когда у взрослых людей возникает проблема с запоминанием, а также с рассуждениями и анализом информации, это повод задуматься о врачебной помощи. Эксперты предупредили, что могут появиться дополнительные маркеры:

  • Пациенты больше не могут отслеживать расходы.
  • Накапливаются неоплаченные счета.
  • Человек оставляет неуместно большие чаевые или не знает, как оплатить чек.
  • Помимо финансовых нарушений, проблемы со зрением также могут быть ранним признаком заболевания головного мозга.
  • Люди могут начать с трудом видеть разницу в цвете или контрасте, им может быть трудно судить о расстоянии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указал, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространённым типом деменции. Самым сильным фактором риска развития болезни Альцгеймера является возраст, особенно старше 65 лет.

Американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования, вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях.

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