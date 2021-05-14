Признаком деменции назвали две проблемы с деньгами

https://static.news.ru/photo/c6c57a1c-a243-11eb-9695-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинающуюся деменцию можно обнаружить по двум незначительным, на первый взгляд, проблемам с деньгами. Как пишет издание «Главред», в сочетании с другими «подсказками» может выясниться, что пора обратиться к неврологу.

Эксперты, признанные Ассоциацией Альцгеймера, сообщили , что в первую очередь стоит обратить внимания на покупку вещей, о которых человек не помнит. То есть не может вспомнить, зачем ему эти предметы были нужны.

Второй вероятный признак слабоумия — передача денег продавцам телемаркетинга или незнакомцам.

Когда у взрослых людей возникает проблема с запоминанием, а также с рассуждениями и анализом информации, это повод задуматься о врачебной помощи. Эксперты предупредили, что могут появиться дополнительные маркеры:

Пациенты больше не могут отслеживать расходы.

Накапливаются неоплаченные счета.

Человек оставляет неуместно большие чаевые или не знает, как оплатить чек.

Помимо финансовых нарушений, проблемы со зрением также могут быть ранним признаком заболевания головного мозга.

Люди могут начать с трудом видеть разницу в цвете или контрасте, им может быть трудно судить о расстоянии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указал, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространённым типом деменции. Самым сильным фактором риска развития болезни Альцгеймера является возраст, особенно старше 65 лет.

Американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования, вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях.