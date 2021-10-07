Система электронных сертификатов для инвалидов не заработала по плану

Вокруг закона об электронном сертификате для инвалидов разгорается скандал. Многие люди с ограниченными возможностями считают, что новая система, которая, по идее, должна облегчить им жизнь, только ухудшила ситуацию. Закон вступил в силу 27 сентября. Инициатива с сертификатом, который, по замыслу разработчиков должен был предоставить выбор, какие средства технической реабилитации купить, а также частично компенсировать их стоимость, спустя несколько дней работы показала, что нуждается в серьёзной доработке. Перечисляемых государством средств недостаточно для покупки качественных товаров, система не работает в большинстве регионов России. В ситуацию пришлось вмешаться «Общероссийскому народному фронту». В ОНФ считают, что нарушены права человека.

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На сайте Минтруда обещается, что сертификат работает, как банковская карта. Человек выбирает нужный товар и оплачивает его в магазине. Электронный сертификат — это запись, которая регистрируется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Под конкретного человека резервируется определённая сумма в федеральном бюджете. Деньги поступают на банковскую карту «МИР». Потратить их человек может на медицинские изделия, предписанные ему в рамках медико-социальной экспертизы. Например, средства реабилитации или абилитации.

Раньше в России существовали два способа обеспечения инвалидов техническими средствами за счёт бюджета. Первый — государство закупало на торгах изделия, а затем передавало людям. Второй — больной покупал нужные вещи самостоятельно, а из бюджета ему компенсировали их стоимость. Оба пути вызывали нарекания. Например, компенсации приходилось ждать долго или в итоге поступали не все деньги, а только их часть. Люди влезали в долги и брали кредиты. Государство также предоставляло изделия не лучшего качества, а возможности выбора не было.

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Сертификат же по идее даёт возможность самостоятельно выбирать марку нужного изделия, быстро его приобретать и не тратить при этом свои средства. Но на практике всё оказалось не так радужно. Новая система показала свою полную несостоятельность, заявил NEWS.ru председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков.

В частности, на деле к системе пока подключен только один банк, и всего одна торговая точка принимает сертификаты, — говорит он.

Государство пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Они заявляют, что каждый инвалид имеет право воспользоваться этой возможностью. Технически это так, но фактически нет. На мой взгляд, это нарушение прав человека. Сначала должна была быть подготовлена почва во всех регионах и только потом — принят закон. Иван Бирюков председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов

Другая проблема — номинал сертификата слишком скромный. На покупку изделия «падает» сумма, которая гораздо ниже рыночной его стоимости, отметил Бирюков. Минтруд берёт средние цены, которые значатся на торгах. Это неверный подход.

Любой человек, понимающий в экономике, может подтвердить, что оптовая цена и розничная не равны друг другу. В ней нет расходов на аренду, маркетинг. Например, подгузник по сертификату стоит почти в два раза меньше, чем в розничных торговых точках, — отмечает Иван Бирюков.

В России может и не появится большое количество торговых точек, где можно купить товары по сертификату. Никому не выгодно продавать изделия ниже рыночной стоимости, резюмировал эксперт.

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Выдача электронных сертификатов — это шаг вперёд в привычной системе обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, сказала NEWS.ru вице-президент организации «На коляске без барьеров», инвалид-колясочник Светлана Быстрова. Но пока воспользоваться ей невозможно, подтвердила она данные представителя ОНФ. Никто из коллег и друзей Светланы не смог этого сделать. Также собеседница NEWS.ru высказала опасение, что в рамках новой системы инвалидам будут предлагать только самые дешёвые товары без возможности выбора изделия. Такая проблема уже возникала при государственном обеспечении инвалидов.

Предоставят денег, но ровно столько, чтобы хватило на недорогую коляску в 50 тысяч рублей. А человеку нужна за 150. Коляски хорошего качества стоят дорого. Тогда придётся платить из собственного кармана, — отметила Светлана.

Пока система электронных сертификатов не работает с той эффективностью и результативностью, какая была задумана изначально, нередко случаются сбои, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Это новый механизм, который требует донастройки. Сейчас идёт наполнение каталогов и реестров поставщиков, которые будут применять сертификат. Происходит налаживание взаимодействия казначейства с банками. Ещё не все адаптировали своё оборудование под новую систему. Но работа продолжается, заверил Терентьев.

Наверное самое главное сейчас Минтруду, как исполнителю этого законопроекта, включится по полной, чтобы появились поставщики, и у человека с инвалидностью была понятная информация, о том, сколько ему будет зачислено на карточку по тому или иному изделию. Михаил Терентьев депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов

Система электронных сертификатов имеет много плюсов, добавил депутат. При подаче заявления человек сразу сможет увидеть, сколько поставщиков предоставляют изделия и какие суммы на покупку средств реабилитации поступают на электронный сертификат.

Михаил Терентьев Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человека не устроили условия: суммы или поставщики, то у него есть возможность отказаться от электронного сертификата. и быть в системе обеспечения, по натуральному представлению или по системе компенсации — объяснил Терентьев. Депутат также пообещал, что новая система электронных сертификатов заработает в полную силу к новому году. Инвалиды смогут покупать товары на государственные средства во всех регионах страны.

NEWS.ru отправил запрос в Минтруд.