Пожилым россиянам дали рекомендации перед вакцинацией от COVID-19

https://static.news.ru/photo/07eb2c5a-47a7-11eb-8ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед тем как сделать прививку от коронавируса, людям старшего поколения необходимо выполнить ряд условий. Об этом рассказал глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

За день можно сделать тест на РНК, если он отрицательный — тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем. Сейчас она настолько отрегулирована, что среди моих знакомых десятки очень пожилых людей или, может быть, сотни привитых, и никаких претензий нет абсолютно, — сказал специалист порталу «Говорит Москва».

При этом, по словам Бутенко, никаких различий между пожилыми и молодыми при подготовке к вакцинации нет. Осторожность проявлять следует только аллергикам, и поэтому прививку стоит делать только под контролем в медицинском учреждении. Понаблюдать за реакцией следует не менее двух часов.

Вакцина «Спутник V» российского производства показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Министерство здравоохранения России одобрило начало вакцинации людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины подтвердили её безопасность и эффективность.

Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.

Как сообщал NEWS.ru, первой жительницей ФРГ, которая получила вакцину от коронавируса, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт).