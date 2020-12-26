Минздрав одобрил вакцинацию пожилых препаратом «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0c11129e-474e-11eb-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press1

В Минздраве России заявили, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ведомство одобрило начало вакцинации пожилых граждан.

Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, — приводит ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, испытания подтвердили и безопасность, и эффективность вакцины для людей старше 60 лет.

Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.

Ранее NEWS.ru писал, что директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о влиянии питания на выработку антител от COVID-19. По его словам, для повышенной эффективности прививки от коронавируса рекомендуется увеличить употребление качественных белков.