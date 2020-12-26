Гинцбург рассказал о влиянии питания на выработку антител от COVID

https://static.news.ru/photo/41a7aad6-4743-11eb-bedb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При выработке антител от коронавирусной инфекции в организме человека тратится много энергии, поэтому рекомендуется употреблять достаточное количество белковой пищи, заявил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Количество белка очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса — но не жира, а качественного мяса, — очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка, — рассказал он в интервью ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что количество и качество белковой пищи в популяции той или иной страны отражает уровень благополучия и свидетельствует о высоком популяционном иммунитете жителей.

Также специалист отметил, что употребление алкоголя и повышенный стресс могут, в свою очередь, негативно отразиться на выработке антител от COVID-19 в организме.

Многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определённых гормонов иммунной системы, <...> поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела, — сказал руководитель центра им. Гамалеи.

Как сообщал NEWS.ru, вирусолог из центра им. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, в каком случае иммунитет к коронавирусу сильнее — после болезни или вакцинации. Он отметил, что титр антител к COVID-19 не может быть единственным показателем иммунитета.