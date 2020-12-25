Вирусолог оценил иммунитет к COVID-19 после болезни и после вакцины

https://static.news.ru/photo/e30c9efa-4652-11eb-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, в каком случае иммунитет к коронавирусу сильнее — после болезни или вакцинации. Он отметил, что титр антител к COVID-19 не может быть единственным показателем иммунитета.

Параллельно со стартом кампании по вакцинации отдельных групп населения и представителей групп риска по профессиональной деятельности всё больше граждан России задаются вопросом, какой иммунитет к коронавирусу надёжнее и сильнее — если человек переболел или если он привился вакциной. Этот вопрос всё чаще можно слышать и из уст самих переболевших, которые хотят понимать, в какой степени перенесённая болезнь может дать им защиту в сравнении с теми, кто не болел, но сделал прививку.

Люди приобретают иммунитет либо в результате перенесённого инфицирования в любой форме — бессимптомной, лёгкой, средней тяжести, либо с помощью вакцины, механизм одинаковый, — прокомментировал этот вопрос Бутенко в интервью радио Sputnik.

Самым главным плюсом обоих способов приобретения иммунитета он назвал сокращение популяции, которая ещё не сталкивалась с вирусом в какой-либо форме. Это значит, продолжил вирусолог, что постепенно так или иначе идёт сокращение людей, чувствительных и восприимчивых к коронавирусу.

Бутенко ответил и на главный вопрос о силе иммунитета. Как определили создатели вакцины «Спутник V», уровень антител к коронавирусу у вакцинированных существенно выше, чем у тех, кто переболел. В то же время, по его словам, титр антител не может быть единственным показателем иммунитета, так как организм умеет защищать себя даже тогда, когда антитела кончились.

Потому что это острая вирусная инфекция, вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят ещё раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть, — отметил он.

Он объяснил такие примеры «иммунологической памятью». У человека уже нет антител, однако его организм уже встречал коронавирус, и при новой встрече иммунная система начинает вырабатывать антитела очень быстро, повышая их титр до необходимого уровня для нейтрализации вируса. Это защитный эффект, отметил Бутенко.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря заявил, что на вакцинацию от коронавируса уже записались более 50 тысяч москвичей. Запись на постановку вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V») он назвал «спокойной» и анонсировал открытие новых пунктов.