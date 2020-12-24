На вакцинацию от COVID-19 записались более 50 тысяч москвичей

https://static.news.ru/photo/e7e98e54-45ff-11eb-a392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Более 50 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в российской столице. Такие данные озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что записаться можно в 70 пунктах. При этом градоначальник отметил, что запись проходит «в спокойном режиме».

На сегодняшний день записалось уже более 50 тысяч. Идет спокойная запись, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

24 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что испытания первой российской вакцины «Спутник V» на пожилых людях успешно завершены. Результаты представлены в Минздрав. По его словам, решение о вакцинации этой категории граждан может быть принято уже в ближайшие дни.

Кроме того, он заверил, что «Спутник V» способен защитить от новой мутации COVID-19, обнаруженной в Великобритании, так как она затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата.