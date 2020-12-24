Россия доставила в Аргентину первую партию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bc2fd526-45ef-11eb-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата.

Самолёт приземлился в международном аэропорту Эсейса, рейс встретили премьер-министр страны Сантьяго Кафьеро, глава аргентинского Минздрава Гинес Гонсалес, а также российский посол Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.

Аргентинские власти начнут постепенно вакцинировать население, в приоритетном порядке доступ к препарату получат медики, следом за ними прививки сделают пожилым людям, сотрудникам полиции и сферы безопасности, после чего начнётся массовая вакцинация населения. Ожидается, что к марту 2021 года в Аргентине получат прививки около 10 млн жителей страны.

Как ранее сообщал NEWS.ru, цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования её производства, пока её утвердили на уровне 1942 рубля.