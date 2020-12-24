Мантуров назвал стоимость вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7edac528-45e0-11eb-a6a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования её производства, пока её утвердили на уровне 1942 рубля. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Пока цена на три месяца, которая утверждена, — 1942 рубля, но это сделано с учётом того, чтобы мы могли быстро стартовать. По мере масштабирования производства цена будет также для внутреннего рынка ниже, — заявил в эфире телеканала РБК Мантуров.

По его словам, до конца 2020 года в России произведут более 2,5 млн доз «Спутника V», а к июлю следующего года в гражданский оборот будет выпущено около 30 млн доз вакцины от Национального исследовательского центра им. Гамалеи.

Как писал NEWS.ru, 20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России.

На фоне вестей из Великобритании, где выявили новый штамм COVID-19, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.

При этом в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от 70% населения.