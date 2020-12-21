Глава РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против новых штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/a1d4af8c-4372-11eb-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса.

Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против неё, как и против существующих штаммов, и «Спутник V» уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке, — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Гинцбург заявлял, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.