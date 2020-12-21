Глава Минздрава анонсировал начало вакцинации россиян в возрасте от 60 лет

https://static.news.ru/photo/9ad29a86-42a6-11eb-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со следущей недели в России может начаться вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» министр сообщил, что в настоящее время завершаются клинические испытания вакцины среди лиц в возрасте от 60 лет. Он дал ответ на вопрос, может ли уже на следующей неделе начаться вакцинация пожилых людей.

Мы надеемся на это, — сказал руководитель Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к осени 2021 года коронавирусная инфекция в России станет «вакциноуправляемой». К этому времени до 80% россиян, как ожидается, будут вакцинированы, отметил учёный.

Такого результата удастся достичь, если отечественная фармацевтическая промышленность будет выпускать по 5–6 млн доз вакцины в месяц. По его мнению, эта задача выглядит исполнимой.

15 декабря Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.