Гинцбург: к ноябрю 2021 года около 70% россиян будут вакцинированы от COVID

https://static.news.ru/photo/14bba5d4-4371-11eb-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от коронавируса 70% населения.

Если по такому графику пойдёт дальнейшее нарастание производства вакцины, то это будет гарантия того, что к ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации, получит данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета. Что сделает данную инфекцию, данный возбудитель вакциноуправляемым, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Об этом он заявил на церемонии подписания меморандума НИЦ им. Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и AstraZeneca о совместной борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, главы ведущих российских центров по созданию вакцины от коронавируса рассказали о длительности иммунитета при вакцинации. По их словам, вакцина «Спутник V» будет защищать не менее двух лет.

Вакцина научного центра «Вектор» Роспотребнадзора создаст иммунитет минимум на полгода. Ещё одна вакцина, разработанная центром имени Чумакова РАН, даст иммунитет минимум на месяц. Как отметил его глава Айдар Ишмухаметов, такие цифры они могут сообщить, опираясь на доклинические исследования на животных.

Ранее вирусолог Анджела Расмуссен отметила, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения.